Сдать ненужные новогодние ели в Ленобласти и Петербурге можно до конца января

В Петербурге и Ленобласти работают пункты приема еловых деревьев. В этом году за сданную на переработку ель можно получить книгу.

Как поделились на одном из перерабатывающих предприятий, хвоей снабжают ближайшие питомники уже пять лет. Сдают собранный «корм» и в Центр помощи диким животным «Велес», конные клубы «Кентаврик» и «Идель». Щепа идет на подстилку, а хвоя — в качестве полезной витаминной подкормки.

Сдать деревья жители Петербурга и Ленобласти смогутдо конца месяца. Главное условие — чтобы они были без мишуры, игрушек и искусственного снега. Узнать о пункте приема в Петербурге и Ленинградской области можно на сайте «Елки-палки и щепа».