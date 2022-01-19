Сдать ненужные новогодние ели в Ленобласти и Петербурге можно до конца января

Автор: Анастасия Щербакова
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В Петербурге и Ленобласти работают пункты приема еловых деревьев. В этом году за сданную на переработку ель можно получить книгу. 

Сдать ненужные новогодние ели в Ленобласти и Петербурге можно до конца января сдать елку, Петербург, новый год, Ленобласть, елка
Сдать ненужные новогодние ели в Ленобласти и Петербурге можно до конца января сдать елку, Петербург, новый год, Ленобласть, елка
Сдать ненужные новогодние ели в Ленобласти и Петербурге можно до конца января сдать елку, Петербург, новый год, Ленобласть, елка
Сдать ненужные новогодние ели в Ленобласти и Петербурге можно до конца января сдать елку, Петербург, новый год, Ленобласть, елка

Как поделились на одном из перерабатывающих предприятий, хвоей снабжают ближайшие питомники уже пять лет. Сдают собранный «корм» и в Центр помощи диким животным «Велес», конные клубы «Кентаврик» и «Идель». Щепа идет на подстилку, а хвоя —  в качестве полезной витаминной подкормки.

Сдать деревья жители Петербурга и Ленобласти смогутдо конца месяца. Главное условие — чтобы они были без мишуры, игрушек и искусственного снега. Узнать о пункте приема в Петербурге и Ленинградской области можно на сайте «Елки-палки и щепа».

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Сдать ненужные новогодние ели в Ленобласти и Петербурге можно до конца января сдать елку, Петербург, новый год, Ленобласть, елка
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