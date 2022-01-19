РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников

Работников РЖД, не задействованных в непосредственной организации грузовых и пассажирских перевозок, отправят трудиться домой.

Об этом узнал портал Невские Новости в среду, 19 января.

РЖД станет одной из первых в Петербурге корпораций, отправивших большое количество сотрудников на удаленную работу. Соответствующее поручение «с верху» поступит уже в ближайшие дни, поделился источник Невских новостей. Решение перевести сотрудников на удаленку, несмотря на высокий уровень вакцинации персонала, связано с ростом распространения нового штамма коронавируса в Петербурге.

В связи с распространением «омикрона» РЖД переводят на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников, не задействованных в перевозочном процессе. В первую очередь — работников старшего возраста, а также не вакцинированных по медицинским показаниям, — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.