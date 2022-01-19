В Ленобласти могут ввести штрафы за палатки вдоль Финского залива

В Ленобласти туристов могут начать штрафовать за установку палаток в муниципальных парках, в частности в прибрежной зоне вдоль берега Финского залива. Об этом сообщается на странице ЗакСа 47-го региона «ВКонтакте».

«Весной и летом эти места подвергаются экспансии со стороны жителей Санкт-Петербурга и области. Несмотря на то, что территория носит статус парка, здесь разбивают палатки, портят деревья, оставляют после себя мусор, жгут костры, что категорически запрещено правилами пожарной безопасности», – высказались парламентарии.

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» вынесен на рассмотрение постоянной комиссии по законности и правопорядку Ленобласти.

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Законопроектом предлагается предусмотреть штрафы за установку на территориях муниципальных садов и парков палаток, шатров и тентов вне специально отведенных и оборудованных мест. Гражданским за нарушение придется заплатить 3-5 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тыс. рублей, юридическим — от 30 до 50 тыс. рублей.