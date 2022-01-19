Новый год для «Зенита» начался с победы над ФК «Эмирейтс»

Петербургская команда разгромила на «Газпром» — тренировочных сборах в Дубае команду клуба «Эмирейтс».

В среду, 19 января, состоялся товарищеский матч между двумя клубами. Встреча закончилась разгромной победой «Зенита».

На 18-й минуте игры счёт открыл полузащитник Клаудиньо. Спустя еще 32 минуты дубль в ворота противника оформил Александр Ерохин, а через ещё шесть минут Ерохин увеличил свой вклад в исход матча третьим голом