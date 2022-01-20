Во Всеволожском районе нашли 35 килограммов наркотиков  

По информации ivbg.ru, полицейские обнаружили 35 килограммов синтетического наркотика при обыске в доме на территории садоводства «Лотос-2» во Всеволожском районе.
Наркотики были расфасованы по 33 пакетам и 14 пластиковым контейнерам. Дом принадлежит 38-летнему безработному жителю Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Его задержали.
По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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02.01.2022 2203