Сергей Перминов выразил соболезнования в связи со смертью митрополита на покое Владимира

Автор: Сергей Агутин
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Сенатор Сергей Перминов направил в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия соболезнования в связи с кончиной митрополита на покое Владимира.

«Его многолетнее архипастырское служение явило собой великий пример молитвы и самоотверженных трудов во имя Церкви и Отечества, любящей неустанной заботы о благополучии ближних», – отметил Сергей Перминов   

Сенатор также напомнил, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир помог вернуть в Россию святыню Тихвинской иконы Божией Матери.

«Благодарная память о его земном пути будет жить в сердце каждого имевшего радость разделить с ним смиренную молитву, свидетельствовать его подвижнический вклад в духовную жизнь страны», – указал Сергей Перминов
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