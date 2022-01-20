Сергей Перминов выразил соболезнования в связи со смертью митрополита на покое Владимира

Сенатор Сергей Перминов направил в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия соболезнования в связи с кончиной митрополита на покое Владимира.
«Его многолетнее архипастырское служение явило собой великий пример молитвы и самоотверженных трудов во имя Церкви и Отечества, любящей неустанной заботы о благополучии ближних», – отметил Сергей Перминов
Сенатор также напомнил, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир помог вернуть в Россию святыню Тихвинской иконы Божией Матери.
«Благодарная память о его земном пути будет жить в сердце каждого имевшего радость разделить с ним смиренную молитву, свидетельствовать его подвижнический вклад в духовную жизнь страны», – указал Сергей Перминов