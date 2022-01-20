Видео: клетку с енотом выбросили на мороз в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге неравнодушный прохожий спас енота, которого выбросили на мороз в енота в заколоченной переноске.

Енота заметили недалеко от железной дороги в Петербурге. Сколько зверек пробыл на морозе — неизвестно. В ухе у него оказалась приметная, большая рана.

Видео: vk.com/eniktrue

Енота отвезли в клинику для проверки чипа, а позже его отправят на карантин. Отмечается, что нужна помощь с передержкой животного.

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