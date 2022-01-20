В Петербурге заметили необычный способ уборки снега — старым чугунным утюгом

Сегодня утром, 20 января, на Васильевском острове в Петербурге заметили необычный способ уборки снега с карнизов.
Так, в одном из домов по Камской улице коммунальщики решили использовать чугунный утюг, привязанный к веревке. Видеозаписью с инновационной уборкой появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как за окном свисает подвешенный утюг, которым сверху тщетно пытаются скинуть сугробы снега с карниза.
Видео: vk.com/vasilyevskiyostrov
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