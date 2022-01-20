В большинстве районов Ленобласти 21 января пройдет небольшой снег

В пятницу, 21 января, в Ленобласти ожидается облачная погода.
В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, на западе местами сильный. Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2…-7°C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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18.01.2022 152