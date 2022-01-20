ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в России

Запретить предлагается майнинг, выпуск, обращение и обмен. Сейчас в России нельзя только использовать криптовалюту как средство платежа.
Центробанк выпустил консультативный доклад, в котором говорится о планируемых ограничениях в отношении операций с криптовалютой в России, в частности запретить предлагается майнинг, выпуск, обращение и обмен.
Выпуск и общение сейчас законодательством не регулируются, но использование цифровых валют в качества платежного средства запрещено. ЦБ считает необходимым ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют как средства платежа.
Другие операции тоже окажутся под запретом, то есть криптобиржи, криптообменники и P2P-платформы станут незаконны, а нарушение будет наказуемо.
Еще один запрет распространится на финансовые организации, желающие вложиться в криптовалюты и связанные с ними инструменты.