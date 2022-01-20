ЦБ предложил запретить майнинг и обмен криптовалют в России

Запретить предлагается майнинг, выпуск, обращение и обмен. Сейчас в России нельзя только использовать криптовалюту как средство платежа.

Центробанк выпустил консультативный доклад, в котором говорится о планируемых ограничениях в отношении операций с криптовалютой в России, в частности запретить предлагается майнинг, выпуск, обращение и обмен.

Выпуск и общение сейчас законодательством не регулируются, но использование цифровых валют в качества платежного средства запрещено. ЦБ считает необходимым ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют как средства платежа.

Другие операции тоже окажутся под запретом, то есть криптобиржи, криптообменники и P2P-платформы станут незаконны, а нарушение будет наказуемо.

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Еще один запрет распространится на финансовые организации, желающие вложиться в криптовалюты и связанные с ними инструменты.