В Петербурге и Ленобласти в рамках акции «Ёлки, палки и щепа» собрали более 9 000 живых елей.

Из них 4 000 принесли в пункты сбора сами жители двух регионов, а 5 000 — брошенные, конфискованные и нераспроданные хвойные, сообщили организаторы акции. Акция продлится до 31 января включительно.

https://vk.com/elki_palki_bizoni https://vk.com/elki_palki_bizoni https://vk.com/elki_palki_bizoni

Фото: vk.com/elki_palki_bizoni

Напомним, акция проходит в нескольких районах Ленобласти и Петербурге. Переработанные ели пойдут на подстилку и подкормку для обитателей конюшен, питомников и приютов.