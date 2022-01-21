Sylvamo в Ленобласти: курс на дальнейшее развитие

На прошедшей встрече руководств российского подразделения компании «Сильвамо Корпорейшн» и Правительства Ленинградской области обсуждался новый инвестпроект. Он позволит модернизировать производство, улучшить экологию города и увеличить объемы выпуска продукции.

Директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимур Габидуллин рассказал о планах реализации нового проекта по строительству содорегенерационного котла повышенной мощности СРК-5 для замены прежнего оборудования. Это должно привезти к снижению энергопотребления и углеродного следа от ЦБК, улучшить экологическую ситуацию в городе и вместе с тем увеличить объемы производства выпускаемой продукции. Общий объем инвестиции в модернизацию производства оценивается в 230 млн. долларов. И уже в 2022 году будет вложено около 2 млрд рублей. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве предполагается подписать на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

«Компания давно работает на территории Ленинградской области, предприятие является одним из крупнейших производителей в России ― практически каждый второй лист офисной бумаги производится у нас в области. Несмотря на то, что название и организационно-правовая форма поменялась, курс на развитие остается прежним ― показательно, что мы уже с первого года создания новой компании говорим об инвестициях», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Неотъемлемая часть деятельности компании Sylvamo в России связана с продолжением развития социальной сферы Светогорска. На сегодняшний день в развитие социальных объектов города было вложено более 10 млн. долларов. Работа в области социальных приоритетов в сфере образования, здравоохранения, развития спорта и культуры будет продолжена.

Сегодня на целлюлозно-бумажном комбинате в городе Светогорске Ленинградской области работает более 1,5 тысяч человек. Здесь производится офисная бумага знакомая по брендам SvetoCopy и Ballet, офсетная бумага, картон для упаковки жидких пищевых продуктов, термомеханическая масса.

Напомним, смена наименования компании с ЗАО «Интернешнл Пейпер» на НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» произошла как следствие создания новой глобальной компании по производству бумаги. 1 октября 2021 года компания International Paper завершила выделение своего глобального бизнеса по производству бумаги, ныне действующего как Sylvamo Corporation.