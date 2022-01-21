ФМБА подал заявку на регистрацию в России новой вакцины против СOVID

ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл». Об этом следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России.
— Торговое наименование: Конвасэл Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — сказано в сообщении.
Как уточняется, заявка была подана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
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