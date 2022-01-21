Стриминговый сервис Apple TV+ снимет сериал о Годзилле и Титанах

Стрим-сервис Apple TV+ совместно со студией Legendary снимут сериал с участием гигантских монстров Годзиллы и Титанов. Дата премьеры шоу пока не назначена.

Сериал расскажет от путешествии семьи после разрушения Сан-Франциско гигантскими монстрами. Героев связывают тайны прошлого с секретной организацией «Монарх», которая причастна к вторжению существ на Землю.

Исполнительными продюсерами и шоураннерами сериала выступят Джоби Харольд и Тори Таннелл.

Расширение киновселенной монстров стало возможным после успеха фильма «Годзилла против Конга» (2021). Блокбастер стал одним из самых успешных фильмов эпохи пандемии, собрав в мире более 467 миллионов долларов.