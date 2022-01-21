«На снегу кровь»: иномарка влетела в трамвай в Петербурге — видео

Очевидец поделился кадрами серьезного ДТП на улице Удельной в Петербурге.

Видео с места происшествия появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 21 января.

Как отметил автор ролика, столкновение трамвая и легковушки произошло на улице Удельной на остановке «Пенсионный фонд». На момент записи видео на место аварии уже прибыли экстренные службы. Судя по кадрам, вся трамвайная ветка на указанной улице встала.

Автомобиль догнал трамвай на Удельной. Остановка «Пенсионный фонд». Реанимация и пожарные (на месте). На снегу кровь, — пишет свидетель происшествия.