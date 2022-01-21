Обвиняемый в мошенничестве замглавы Минтранса не признал вину

Заместитель главы Министерства транспорта РФ Владимир Токарев отрицает свою виновность в крупном мошенничестве.

Как стало известно РИА Новости в пятницу, 21 января, Хорошевский суд Москвы заключил чиновника под стражу до 18 марта по делу о хищении в особо крупном размере.

Как поделился с агентством адвокат задержанного, Токарев отрицает свою вину. Также он добавил, что дело не касается нынешнего места работы Токарева.

Он полностью отрицает вину в том, что ему инкриминирует, это дело непростое и тянется очень долго, здесь нужно разбираться, — сказал защитник.

Ранее стало известно о задержании заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева. его заподозрили в коррупции.