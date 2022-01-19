Замглавы Минтранса задержали по делу о коррупции

Автор: Анастасия Щербакова
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Высокопоставленный чиновник был задержан в качестве подозреваемого в деле о коррупции. 

Как передает ТАСС в среду, 19 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, замначальника Министерства транспорта РФ Владимира Токарева задержали по статье 91 УПК по подозрению в коррупции. Предварительно известно, что речь идет о возможных преступлениях, когда чиновник занимал пост замглавы «Спецтрансстроя».

Другой источник агентства поделился, что сейчас Токарев находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

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