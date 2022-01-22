Предстоящей ночью в Ленобласти обещают морозы до минус 25 градусов, а утром – туман

В воскресенье, 23 января, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -15…-20°C, местами на западе -9…-12°C, на востоке местами -23…-25°C, днем -4…-9°C, на востоке местами до -12°C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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22.01.2022 33