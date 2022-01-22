Няня избила полуторогодовалого малыша в Петербурге – видео

В Петербурге полиция разбирается с заявлением от семьи, которая обвиняет няню в избиении их ребенка.
Мать мальчика рассказала, что наняли для своего младшего ребенка 63-летнюю няню, однако через время заметили странное поведение ребенка – малыш стал нервным и агрессивным. Тогда родители решили посмотреть видео с камер наблюдения, установленных в парадной дома. На кадрах они и увидели избиение.
На видео видно, что женщина бьет ребенка рукой по ногам и рукам. После разговора с родителями няня решила уйти.
Полиция проводит проверку.
Вам будет интересно
В Никольском группа подростков избила сверстника, заставила раздеться, встать на колени и извиняться
Подростка жестоко избили в результате конфликта со сверстниками в парка-усадьбы Скворицы в селе Никольское Гатчинского района Ленобласти. Следком возбудил уголовное...
22.01.2022 97