У общежития в Выборге избили школьника

В Выборгском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства драки, в которой пострадал несовершеннолетний.

Вечером 21 января в полицию поступило сообщение о том, что у общежития на Приморском шоссе в Выборге неизвестные избили 15-летнего ученика местной школы. Подростка госпитализировали. Врачи диагностировали у него сотрясение и травмы головы.

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Организована доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства слуыившегося, а также лиц, избивших несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних