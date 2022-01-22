В Петербурге горело здание станции метро «Старая Деревня»

Автор: Гузель Галимова
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Пожар в административном здании метрополитена стал причиной закрытия станции «Старая Деревня» в Петербурге.

Сообщение о ЧП поступило в экстренную службу в 16:50. Горел офис на втором этаже здания над кассовым залом. Ликвидировать пожар удалось менее чем за полчаса — к 17.17.

Что стало причиной возгорания неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

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22.01.2022 82
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