Правительство выделит деньги на закупку незарегистрированных в России лекарств

Правительство России одобрило выделение Минздраву средств на закупку лекарств, незарегистрированных в РФ, сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о лекарствах, необходимых для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в сообщении кабмина.
Также кабмин одобрил выделение 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в больницах и амбулаторно. Премьер-министр РФ тогда потребовал «внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки».
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