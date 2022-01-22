Правительство выделит деньги на закупку незарегистрированных в России лекарств

Правительство России одобрило выделение Минздраву средств на закупку лекарств, незарегистрированных в РФ, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о лекарствах, необходимых для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в сообщении кабмина.

Также кабмин одобрил выделение 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в больницах и амбулаторно. Премьер-министр РФ тогда потребовал «внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки».