Эрмитаж заявил о визите в музей «агрессивных антипрививочников». «Антипрививочники» все отрицают  

Как говорится в сообщении, размещенном в группе учреждения культуры во «ВКонтакте», на входе в главный комплекс несколько посетителей «препятствовали нормальной работе музея» и «мешали другим посетителям и сотрудникам музея», а именно: «вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались», а также оскорбляли персонал, уточняется в посте.

Вам будет интересно Магазины Петербурга присоединились к бойкоту QR-кодов Количество недовольных введением QR-кодов в Санкт-Петербурге растет. Число организаций, бойкотирующих систему, уже достигло 63. В списке: йога-студии, оздоровительный центр, бильярдный... 09.01.2022 2170

«Помимо этого „группа жителей города” , как они сами себя называли, публично высказывались против вакцинации, пытались распространять листовки и проводить агитацию. Они не собирались попасть в Эрмитаж, а просто выбрали его для своей „акции”, активно снимая весь процесс на видео для дальнейшего распространения. Сотрудники музея пытались разъяснить требования и необходимость соблюдения существующих норм, особенно во время резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, но безуспешно», — также говорится в сообщении Эрмитажа.

«Фонтанка» без указания источника опубликовала видео, на котором видно, как некая женщина заявляет охраннице музея, что она представляет «народный контроль» и показывает красные «корочки». «Я народный контроль, понятно? Вас, шмоней, сейчас всех раскидаем отсюда. Народный контроль к вам пришел», — кричит посетитиница на опубликованных кадрах. Позже издание удалило ролик из своих соцсетей.

В комментариях под постом с заявлением музея и постом «Фонтанки» во «ВКонтакте» участники обсуждения пишут, что видео издания якобы не имеет отношения к той акции, которую активисты провели 22 января. Комментаторы опубликовали другой ролик, который, по их словам, был снял накануне в Эрмитаже. В нем женщина с папкой в руках объясняет охраннику в маске свою позицию относительно антиковидных мер петербургского правительства, в частности, системы QR-кодов, называя их незаконными.

Источник: paperpaper.ru