Эрмитаж заявил о визите в музей «агрессивных антипрививочников». «Антипрививочники» все отрицают  

Как говорится в сообщении, размещенном в группе учреждения культуры во «ВКонтакте», на входе в главный комплекс несколько посетителей «препятствовали нормальной работе музея» и «мешали другим посетителям и сотрудникам музея», а именно: «вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались», а также оскорбляли персонал, уточняется в посте.
«Фонтанка» без указания источника опубликовала видео, на котором видно, как некая женщина заявляет охраннице музея, что она представляет «народный контроль» и показывает красные «корочки». «Я народный контроль, понятно? Вас, шмоней, сейчас всех раскидаем отсюда. Народный контроль к вам пришел», — кричит посетитиница на опубликованных кадрах. Позже издание удалило ролик из своих соцсетей.
В комментариях под постом с заявлением музея и постом «Фонтанки» во «ВКонтакте» участники обсуждения пишут, что видео издания якобы не имеет отношения к той акции, которую активисты провели 22 января. Комментаторы опубликовали другой ролик, который, по их словам, был снял накануне в Эрмитаже. В нем женщина с папкой в руках объясняет охраннику в маске свою позицию относительно антиковидных мер петербургского правительства, в частности, системы QR-кодов, называя их незаконными.
Источник: paperpaper.ru