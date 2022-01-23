Беременная украла 270 тысяч рублей под Лугой. Сознаться ее заставил полиграф

По информации ivbg.ru, в полицию Лужского района обратился 62-летний житель деревни Затуление. Кто-то украл из его дома 270 тысяч рублей. Деньги лежали в шкафу.

Людей, приходивших в гости к семье, пригласили пройти полиграф. Все согласились, в том числе 26-летняя знакомая одного из сыновей хозяина дома. Детектор лжи показал, что с крайне высокой степенью вероятности вор – она.

Когда ей показали результаты, женщина призналась в краже и вернула часть денег. По ее словам, на преступление его толкнула крайняя нужда. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).