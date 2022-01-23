Белорус за одну ночь угнал два автомобиля в Разметелево. Оба раза он врезался в заборы

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 22 января около 03:00 в деревне Разметелево Всеволожского района задержан 37-летний гражданин Республики Беларусь. Получасом ранее в полицию обратился 34-летний местный житель.

Мужчина сообщил, что неизвестный украл из его дома ключи от двух автомобилей 2019 года выпуска: Lada Granta и Toyota Fortuner. Угонщик сел за руль отечественной машины и попытался скрыться, но въехал в забор дома автовладельца.

Тогда он пересел в иномарку, но въехал в забор уже соседнего дома в Садовом переулке. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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