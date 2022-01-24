Налог на вклады придется платить некоторым вкладчикам с начальной суммой 700 тыс. рублей

Налог на доходы с депозитов граждан России на вклады более миллиона рублей по итогам прошлого года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой.

По данным РБК, речь идет о вкладах, начисленный процент с которых был больше 42,5 тысячи рублей за год.

Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, которая получена путем умножения ключевой ставки Центробанка на начало года (4,25%) на миллион рублей. Однако ставка регулятора удвоилась, вслед за ней повысились и процентные ставки по банковским депозитам.

Опрошенные агентством эксперты отметили, по итогам 2021-го обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. В частности, вкладчик, который разместил на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5%, а в августе переложивший средства под 8%, мог заработать за год почти 43 тысячи рублей. В этом случае ему придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, что составит 45,5 рубля.

От заполнения деклараций жителей России избавят, поскольку банки самостоятельно направят в Налоговую службу данные сведения. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит ИИ. При этом зарплатных счетов и счетов эскроу такие начисление не коснется.

Счет на уплату налога россияне получат к осени — он придет в едином уведомлении с другими налогами. Оплатить необходимо будет не позднее 1 декабря, в противном случае будет начисляться пеня.

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В Министерстве финансов в сентябре отмечали, что доходы бюджета от НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам в 2022 году составят 108,3 миллиарда рублей. Через года данный показатель превысит 111 миллиардов рублей, а в 2024-м будет насчитывать 114,9 миллиарда рублей.