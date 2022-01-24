Россиян предупредили о подорожании яиц и мяса бройлеров

Мясо птицы в России может подорожать к концу января. Рост цен связан с рядом ограничений, который ввел Россельхознадзор в отношении данной продукции из других стран.

«Коммерсант» поясняет, что речь идет об ограничениях, которые ведомство ввело на ввоз инкубационных яиц из ряда регионов Германии, Нидерландов и Франции. В итоге данная ситуация привела к возникновению дефицита яиц на рынке и росту стоимости до 40 рублей за штуку.

Как заявили представители рынка, по причине нехватки и подорожании яиц птицефабрики будут вынуждены закупать продукцию у непроверенных поставщиков. Что вполне логично создает риск занесения заболеваний, а также уменьшением сохранности птицы и увеличению себестоимости.

Однако представители Минсельхоза заявили, что у них нет данных о трудностях в поставках инкубационных яиц. Более того, в ведомстве ждут, что в 2022 году птицеводческие фабрики будут обеспечены продукцией.

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В Россельхознадзоре напомнили, что на ввоз инкубационного яйца в нашу страну введен запрет по причине распространения птичьего гриппа в Европе.