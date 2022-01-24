В России предложили увеличить выплаты по уходу за пожилыми до одного МРОТ

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил изменить выплаты по уходу за одинокими пенсионерами в возрасте от 70 лет.

По его словам, россияне, ухаживающие за инвалидами I группы, пожилыми людьми старше 80 лет или нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, претендуют на ежемесячные выплаты. Их размер не менялся с 2008 года и составляет 1 200 рублей. Эта сумма, по мнению парламентария, зачастую не компенсирует даже расходы на транспорт, связанные с этой деятельностью.

Нилов призвал увеличить выплаты до одного минимального размера оплаты труда, а также расширить число их получателей.

Ранее Госдума опубликовала путеводитель по выплатам для российских семей.