Строители приступили к закладке фундамента музыкальной школы в Тайцах

Стоимость проекта расширения школы им. Н.А. Римского-Корсакова составила 146 млн рублей. Ввод школы в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Два корпуса пристроят к существующему зданию культурно-досугового центра в Тайцах. Общая площадь пристроек, рассчитанных на 200 учеников, составит около 1000 квадратных метров.

Сейчас занятия с учениками проводятся на втором этаже культурно-досугового центра. В музыкальной школе обучаются около 100 ребят из Гатчинского и Ломоносовского районов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в деревне Пеники началось строительство нового Дома культуры. В Приморске началось строительство культурно-досугового центра за 369,2 млн рублей, в поселке Торковичи Лужского района — за 144,7 млн рублей, в селе Паша Волховского района — за 318,3 млн рублей, в Тихвине и деревнях Суоранде и Кисельня.