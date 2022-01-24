Жителей Высоцка снова накрыла волна угольной пыли — фото

Второй раз за месяц жители Высоцка в Выборгском районе Ленобласти наблюдают припыленные углем дома, машины и сугробы.

47news. Просто невозможно жить в таких условиях! Уголь уже в домах. Каждый раз когда проводишь уборку помещения — вода в емкости просто черная, — приводит слова местной жительницы

В прошлый раз подобный инцидент происходил в середине января. Тогда на данную ситуацию отреагировал глава Высоцкого поселения Игорь Ерофеев. Он подтвердил, что источником загрязнения является местный порт, где происходит перевалка угля. Как заявил чиновник, предприятие строилось без учета розы ветров, поэтому окрестности периодически заметает угольной крошкой.

Фото: Мария Атаева, паблик "Дежурный по Ленобласти" Фото: Мария Атаева, паблик "Дежурный по Ленобласти" Фото: Мария Атаева, паблик "Дежурный по Ленобласти" Фото: Мария Атаева, паблик "Дежурный по Ленобласти"

Кроме того, работой порта заинтересовались и в природоохранной прокуратуре. Однако на данный момент ситуация не разрешена и, вероятно, жителям города стоит ожидать новой порции угольной пыли в своих домах.