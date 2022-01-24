Видео: огонь окутал двухэтажный деревянный дом в Сланцах

Очевидец поделился кадрами с места крупного пожара на частном участке на улице Гавриловской в Сланцах.

Кадры с места происшествия появились вечером, 24 января, в группе Сланцы — не тапки. Судя по видео, огнем охвачено не только двухэтажное деревянное здание, но и пристройка.

Несмотря на усилия пожарных, загасить пламя удается с трудом. Обстоятельства ЧП выясняются.



