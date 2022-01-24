Ленинградцы могут получить альтернативную версию Форму 9 на Госуслугах

На портале государственных услуг Ленобласти заработал сервис для запроса и выдачи в электронной форме Жилищного документа

Получить справку можно по ссылке. Если в ответ на запрос портал госуслуг сообщил о необходимости уточнения информации, то повторно можно будет обратиться за выпиской через 3 дня. Данные будут уточнены, и заявитель сможет получить Жилищный документ в электронном виде.

Сервис доступен для жителей многоквартирных домов, управляющие компании которых подключены к подсистеме «Поквартирная карта Ленинградской области».

Напомним, что Жилищный документ является региональной альтернативой справке «форма № 9», привычной в обиходе и хорошо знакомой российским гражданам. Он также выдается на бумажном носителе в день обращения в МФЦ и содержит сведения о регистрации граждан в жилых помещениях.