Видео: мусоровоз сгорел дотла посреди дороги в Купчино

Очевидцы делятся кадрами полыхающего большегруза на юге Северной столицы.

Видео и фото с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. Мусоровоз горит на Витебском проспекте у станции метро «Купчино». На данный момент обстоятельства случившегося неизвестны. На момент записи видео экстренных служб на месте пожара еще не было.



