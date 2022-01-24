Видео: мусоровоз сгорел дотла посреди дороги в Купчино

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы делятся кадрами полыхающего большегруза на юге Северной столицы. 

Видео и фото с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. Мусоровоз горит на Витебском проспекте у станции метро «Купчино». На данный момент обстоятельства случившегося неизвестны. На момент записи видео экстренных служб на месте пожара еще не было.


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24.01.2022 41
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