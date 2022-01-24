В Новосаратовке ребенок провалился под лёд

Автор: Анастасия Щербакова
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Спасатели ищут ребенка, провалившегося под лёд во Всеволожском районе Ленобласти накануне вечером.

Как сообщает МЧС по Ленобласти вечером, 24 января, ведомству поступило сообщение о несчастном случае в деревне Новосаратовка.

Предварительно известно, что лед Невы не выдержал веса 7 -летнего мальчика. На место уже выехали спасатели. В местной администрации подтверждают информацию о происшествии.

Остальные подробности уточняются.

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