В Новосаратовке ребенок провалился под лёд

Спасатели ищут ребенка, провалившегося под лёд во Всеволожском районе Ленобласти накануне вечером.

Как сообщает МЧС по Ленобласти вечером, 24 января, ведомству поступило сообщение о несчастном случае в деревне Новосаратовка.

Предварительно известно, что лед Невы не выдержал веса 7 -летнего мальчика. На место уже выехали спасатели. В местной администрации подтверждают информацию о происшествии.

Остальные подробности уточняются.