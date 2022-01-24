Жители Мурино проявили неравнодушие и объединились, чтобы помочь застрявшей маршрутке выбраться из снега.

Видео снял очевидец вечером, 24 января и выложил в соцсети.

«Акт» водительской солидарности удалось снять у выезда на КАД в Мурино. Именно из-за этой маршрутки на данном участке дороги начала скапливаться пробка. В итоге порядка десяти водителей вышли на дорогу и начали выталкивать буксующий автомобиль.

Благодаря помощи неравнодушных маршрутке удалось выбраться, а проезд снова стал свободен.