Фото: Петербург готовят к 78-й годовщине освобождения Ленинграда

Оформлять улицы Северной столицы к памятной дате начали на прошлой неделе. Акцент сделают на оформлении центра города — на Невском, Лиговском и Суворовском проспектах.

Кадрами оформления Петербурга к важной дате поделился портал Фонтанка вечером, 24 января.

Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка

Всего было запланировано порядка 2,5 тысяч праздничных элементов оформления по 45 адресам Петербурга. В их числе плакаты с детскими рисунками на рекламных вывесках и в метро.