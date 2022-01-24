Фото: Петербург готовят к 78-й годовщине освобождения Ленинграда

Оформлять улицы Северной столицы к памятной дате начали на прошлой неделе. Акцент сделают на оформлении центра города — на Невском, Лиговском и Суворовском проспектах.
Кадрами оформления Петербурга к важной дате поделился портал Фонтанка вечером, 24 января.
Фото: Фонтанка
Фото: Фонтанка
Фото: Фонтанка
Фото: Фонтанка
Фото: Фонтанка
Всего было запланировано порядка 2,5 тысяч праздничных элементов оформления по 45 адресам Петербурга. В их числе плакаты с детскими рисунками на рекламных вывесках и в метро.
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