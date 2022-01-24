В Новосаратовке продолжаются поиски 7-летнего мальчика, провалившегося под лед

Накануне вечером стало известно о несчастном случае во Всеволожском районе Ленобласти. Поиски ребенка до сих пор продолжаются.

Как информирует региональный МЧС вечером, 24 января, для поисков семилетнего ребенка в Неве у деревни Новосаратовка прибыло 12 спасателей. Они обследуют берег замерзшей реки, однако поиски пока ничего не дают.

В ведомстве уточнили, что информация о трагедии в экстренные службы поступила в 18:40, 24 января. К поисковым работам также подключили три единицы техники.

Предварительно известно, что мальчик играл на льду Невы и провалился. В местной администрации подтверждают информацию о происшествии.

По последней информации в случившемся разбирается прокуратура. Ведомство проверяет исполнение родительских обязанностей по отношению к ребенку.