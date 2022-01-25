Роспотребнадзор предложил дважды в неделю тестировать работников на коронавирус

Роспотребнадзор выпустил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на COVID-19.

В документе говорится, что проверять работников компаний, включая переболевших и иммунизированных, будут в зависимости от размера штата. Так, в организациях, в которых трудится менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал по понедельникам и четвергам. Если численность сотрудников компании составляет 500–1000 человек, то анализы у них будут брать раз в неделю.

Крупным предприятиям со штатом от 1000 человек придется проверять работников минимум раз в две недели. При этом речь не идет о сотрудниках, работающих удаленно, пишут Ведомости.