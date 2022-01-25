Бизнесмен задержан за изнасилование 14-летней падчерицы в Красноармейском

По информации ivbg.ru, 24 января в службу 112 обратилась девушка 2007 года рождения с сообщением о домогательствах.

По ее словам, отчим домогается до нее сексуально и морально в Приозерском районе Ленинградской области. Прибывшие на место полицейские в результате следственных действий установили, что девочка могла быть изнасилована.

По данным следствия, еще 15 января 2021 года в своем доме в поселке Красноармейское 49-летний предприниматель изнасиловал падчерицу. Возбуждено уголовное дело.