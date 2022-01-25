В Ленобласти предложили давать простудившимся сотрудникам три выходных дня

Общественная палата Ленобласти выступила с инициативой предоставлять заболевшим сотрудникам три дня на отдых без оформления больничного.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с соответствующим предложением. По мнению общественника, данная мера снимет часть нагрузки с медучреждений и облегчит жизнь простым гражданам.

РИА Новости Петрова. Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трёхдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя, — цитируетПетрова.