В Ленобласти предложили давать простудившимся сотрудникам три выходных дня

Автор: Анастасия Щербакова
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Общественная палата Ленобласти выступила с инициативой предоставлять заболевшим сотрудникам три дня на отдых без оформления больничного.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с соответствующим предложением. По мнению общественника, данная мера снимет часть нагрузки с медучреждений и облегчит жизнь простым гражданам.

Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трёхдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя, — цитирует РИА Новости Петрова.
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25.01.2022 52
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