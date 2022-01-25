СМИ: Минздрав временно приостановил закупки и поставки «Эпиваккороны»

Минздрав на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», с начала 2022 года запросов на выпуск этой вакцины не было ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора, сообщает газета «Ведомости».

Последний раз вакцину поставляли в регионы в конце ноября – начале декабря прошлого года, новые даты поставок неизвестны. По данным издания, в научном сообществе предполагают приостановку производства препаратов.

«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха» не поступало», — сообщает газета со ссылкой на представителя «Герофарма», контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний.

При этом в статье говорится, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, а выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н» есть на складах производителей.