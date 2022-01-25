Дорожные работы на «Коле» в Ленобласти в первый же день собрали пробку 5,5 км

Ограничения из-за ремонта дорожного полотна привели к затору на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области. Движение может быть затруднено аналогичным образом еще неделю.

По данным «Яндекс-пробки» 25 января на 18:00 на трассе Р-21 «Кола» образовался затор в 5,5 километра. Он тянется от выезда из Санкт-Петербурга в сторону Ленинградской области.

Затор образовался из-за дорожного ремонта. С 25 января на путепроводе начались работы по восстановлению деформационного шва. До 31 января одну полосу в направлении Ленинградской области перекрыли, а по второй снизили скорость до 50 км/ч.