Гинцбург заявил о необходимости привить порядка 10 млн подростков

Таких показателей нужно достичь в ближайшие пол года, считает директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В течение ближайшего полугода от коронавируса желательно привить порядка 10 млн подростков. Об этом директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил 25 января сообщает ТАСС.

Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек — подростков в возрасте от 12 до 17 лет — надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас, — цитирует Гинцбурга агентств.