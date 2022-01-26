Средняя стоимость поездки на метро для студентов Петербурга составляет 15 рублей

Средняя стоимость поездки для студентов в Петербурге в 2022 году составляет 14 рублей в наземном транспорте и 15 рублей в метро. Об этом сообщил Александр Беглов на встрече со студентами.

Губернатор Петербурга напомнил, что стоимость проезда для обладателей Единой карты петербуржца стала ниже на 10% по сравнению с прошлым годом, а при оплате смартфоном – на 6%. Также губернатор объяснил студентам, почему выросла цена разовых билетов.

«Подорожание разовых билетов связано и с общим уровнем инфляции, и со снижением туристического потока из-за пандемии. Снижается с каждым годом и общая доля разовых поездок. Сегодня это только 14,5 процента. Для того, чтобы транспорт работал нормально, необходимо повышать тарифы. Так бывает во всех городах», – подчеркнул Александр Беглов.

При этом студенты могут приобрести ежемесячный единый проездной билет, стоимость которого не должна превышать 40% от стоимости единого месячного проездного билета. В этом году он стоит 1 205 рублей.

Как ivbg.ru сообщал ранее, с 1 января 2022 года на пять рублей подорожает разовый проезд в общественном транспорте Петербурга, на четыре рубля — по «Подорожнику». Кроме того, с 1 апреля планируется ввести новый пересадочный тариф «60 минут».