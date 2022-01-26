В Петербурге первую партию вакцины «Спутник М» распределят среди детей из группы риска

Власти Петербурга планируют распределить первую партию вакцины от ковида «Спутник М» в пользу детей с особенностями здоровья, поскольку они находятся в группе риска.

Вице-губернатор города Ирина Потехина подчеркнула, что дети, имеющие осложнения со здоровьем или хронические заболевания, гораздо тяжелее переносят коронавирус. И обратила внимание на то, что вакцинация – исключительно добровольная, и уже сейчас в Северной столице есть очередь из родителей, которые хотят привить своих детей.

«Мы видим, что такие дети болеют трудно, с осложнениями, и именно им вакцина нужна в первую очередь», — отметила вице-губернатор.

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Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласть также поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М» — всего на склад «Ленфарма» доставили 720 комплектов доз. Рассказываем все, что известно о вакцине.