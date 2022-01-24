В Ленобласть доставили первую партию вакцины для подростков «Спутник М»

В Ленобласть поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник-М» — всего на склад «Ленфарма» доставили 720 комплектов доз.

В ближайшее время их отправят в районные медучреждения. Сейчас выбирают, в какие именно. Всего же региону необходимо порядка 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести профилактику от коронавируса у детей 12 -17 лет, сообщили в областном оперштабе.

Прививать подростков будут двухкомпонентной вакциной «Спутник М». Второй укол будут делать спустя 21 день после первого. Редакция ivbg.ru рассказала все, что известно о вакцине, которой будут лечить от COVID-19 ваших детей.

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Всего в Ленобласти на 19 января поставили хотя бы один компонент вакцины от Covid-19 более 981 тысячи жителей. Полностью вакцинацию прошли 934 958 человека. Прививку можно сделать в 137 пунктах вакцинации.