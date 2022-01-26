Неразорвавшийся военный снаряд нашли на стройке в Усть-Луге

Неразорвавшийся снаряд времен войны обнаружили на строительной площадке комплекса по переработке этансодержащего газа у поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленобласти.

Боеприпас заметили во время выравнивания песка для будущей дороги. Визуально снаряд похож на авиационную бомбу.

Фото: 47news

В настоящий момент территория вокруг боеприпаса оцеплена в радиусе 100 метров. Рядом дежурит охрана. О находке сообщено в ситуационный центр Петербурга, военный комиссариат и управление МЧС Кингисеппского района.

Все работы на стройке приостановлены до прибытия саперов.