Неразорвавшийся военный снаряд нашли на стройке в Усть-Луге

Неразорвавшийся снаряд времен войны обнаружили на строительной площадке комплекса по переработке этансодержащего газа у поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленобласти.
Боеприпас заметили во время выравнивания песка для будущей дороги. Визуально снаряд похож на авиационную бомбу.
Фото: 47news
В настоящий момент территория вокруг боеприпаса оцеплена в радиусе 100 метров. Рядом дежурит охрана. О находке сообщено в ситуационный центр Петербурга, военный комиссариат и управление МЧС Кингисеппского района.
Все работы на стройке приостановлены до прибытия саперов.
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07.01.2022 387