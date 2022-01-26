Автомобиль горел ночью в Выборге. Обнаружены следы горючего вещества

По информации ivbg.ru, 25 января в экстренные службы Выборга сообщили о горящем автомобиле недалеко от здания налоговой инспекции на улице Гагарина.
Горела Lada Vesta, принадлежащая 35-летнему местному жителю. На элементах автомобиля обнаружили следы горюче-смазочного вещества. Полиция не исключает поджог.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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26.01.2022 80