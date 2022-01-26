Более 500 классов в Ленобласти закрыли на карантин

На сегодняшний день, 26 января, на карантине из-за коронавируса и ОРВИ находятся 518 классов.

Это — 7,4% от общего числа школьников Ленобласти, рассказал 47channel зампред правительства Ленобласти по соцвопросам Николай Емельянов. Добавляется, что только в Бокситогорском районе на учебу ходят абсолютно все классы.

Напомним, в Ленобласть поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М» — всего на склад «Ленфарма» доставили 720 комплектов доз. Редакция ivbg.ru рассказал все, что известно о вакцине.

В Ленобласти за неделю количество заболевших Covid-19 увеличилось в три раза. Только за последние сутки в Ленобласти было зафиксировано 983 новых случаев. В связи с этим регион ужесточил короновирусные ограничения.