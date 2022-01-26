Видео: Лаврову не понравилось «щёлканье» камер во время его выступления

Глава МИД Сергей Лавров попросил журналистов не шуметь объективами камер во время его выступления в Госдуме.
Видео, где министр иностранных дел любезно попросил журналиста «щелкать» появилось у портала РИА Новости.
Во время своего выступления Лавров был вынужден прервать свою речь, чтобы сделать замечание. «Щелкающему» журналисту глава МИД предложил фотографировать на смартфон — он не такой громкий.
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